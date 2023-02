Ex-amante de Rosa Grilo volta a jurar inocência sobre homicídio

A juíza confrontou António Joaquim sobre os invólucros da sua arma, encontrados em casa do triatleta morto, mas o ex-amante de Rosa Grilo disse não ter uma explicação.

Questionado se, já em liberdade, contactou com Tânia Reis, ex-advogada de Rosa Grilo, e com o ex-inspetor da PJ, João de Sousa, António Joaquim negou. "Sei tanto sobre isso como sei do assassinato do Luís Grilo", disse.