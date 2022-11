João de Sousa, ex-inspetor da Polícia Judiciária e agora consultor forense, e Tânia Reis, advogada que representou Rosa Grilo no caso de homicídio do marido, Luís Grilo, sobre a prova plantada durante a investigação decorreu esta quarta-feira e durante a sessão foram ouvidos três militares da GNR.Os oficiais disseram em tribunal que quando subiram ao quarto e casa de banho encontraram novas provas fragmentos de bala na banheira e numa gaveta da cómoda e de um guarda-jóias. A Polícia Judiciária garante que as provas não estavam lá e acreditam que tenham sido colocados mais tardeA próxima sessão vai decorrer dia 20 de dezembro e serão ouvidas novas testemunhas.