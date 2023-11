Orlando Alves, ex-autarca de Montalegre, cometeu 395 crimes, acusa o Ministério Público (MP). Com um esquema de corrupção que viciava concursos públicos, o MP indica que Orlando Alves (do PS) obteve uma vantagem que ultrapassa os 10 milhões de euros. O DIAP Regional do Porto acusa também o ex-vice-presidente da autarquia, David Teixeira, e o chefe de gabinete da Divisão de Obras Municipais da câmara, José Pereira.









Ver comentários