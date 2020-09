Ex-Benfica continua internado após queda em ravina

O jogador português do Doxa Katokopias (Chipre), Carlos Miguel Tavares Oliveira, que no domingo sofreu um despiste de moto-quatro e caiu numa ravina com 40 metros, naquele país, continuava ontem internado.‘Carlitos’ sofreu hematomas graves no corpo, mas são as lesões na cabeça a preocupar os médicos, que classificam o seu estado como “muito grave”, de acordo com a imprensa local. Em “situação crítica” está a namorada (22 anos), que o acompanhava e sofreu fraturas nas vértebras, pélvis, rim e baço.