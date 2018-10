Ex-comandante da GNR de Coruche condenado a oito anos de prisão

Provados os crimes de abuso de poder, corrupção passiva, denegação justiça, coação e denuncia caluniosa de Sérgio Malacão.

Por João Nuno Pepino | 20:19

O ex-comandante do posto da GNR de Coruche, primeiro sargento Sérgio Malacão, foi esta quarta-feira condenado a oito anos de prisão efetiva, por factos cometidos entre 2010 e 2012. O Tribunal de Santarém considerou o militar culpado de 10 dos 11 crimes de que era acusado, entre os quais abuso de poder, corrupção passiva para ato ilícito, denegação justiça, coação e denuncia caluniosa. Sérgio Malacão garantiu que vai apresentar recurso da decisão.



O coletivo de juízes deu como provados quase todos os factos constantes da acusação, onde o MP sustentava que o sargento, de 46 anos, exerceu funções sem respeitar deveres e fomentou uma cultura de despotismo e discricionariedade junto dos seus subordinados, motivado apenas pela ostentação do poder.



No relacionamento com civis, assumiu comportamentos prepotentes, e forjou provas e autos de contraordenação. Uma das situações pelas quais foi condenado está relacionada com 1.400 euros depositados na sua conta bancária, provenientes do dono de uma propriedade, a troco de exercer vigilância a fim de detetar a presença de estranhos e evitar furtos.