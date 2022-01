O ex-dirigente da creche e infantário Superninho, que está a ser julgado no Tribunal de Leiria por crimes praticados com a ex-mulher, terá fugido.Disse à mãe que se ia embora e não queria que ninguém soubesse onde estava, apurou a GNR.Gil Silva saiu do tribunal na primeira audiência, há três semanas, em que está a ser julgado por furto qualificado, falsificação de documentos e abuso de confiança agravados.