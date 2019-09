Antigo futebolista detido por assaltar carros em Vila do Conde

Hermógenes Morim, de 66 anos, foi atleta de futebol do Rio Ave durante várias épocas. Retirado das competições oficiais, foi apanhado pela PSP quando assaltava um carro, num parque de estacionamento junto à avenida Marquês Sá da Bandeira, em Vila do Conde, no dia 28 de agosto, pelas 11h15, após denúncia.Detido em flagrante por agentes da investigação criminal é suspeito de vários furtos no interior de veículos naquele local - só nas últimas duas semanas, houve oito casos registados na via entre a antiga Seca do Bacalhau e o Forte de S. João.A sequência de furtos em automóveis, que ocorreria sempre em plena luz do dia e numa zona aberta, levou os agentes da PSP a montarem vigilância no local.Na quarta-feira da semana passada, apanharam o suspeito, que trabalha para o município, em flagrante. Tinha acabado de furtar diversos bens de uma viatura. Nas diligências efetuadas, foram recuperados vários artigos que tinham sido furtados pelo ex-atleta, bem como um arame que usava para entrar nos automóveis e efetuar os assaltos.A PSP tinha registo de oito furtos no espaço de 15 dias, mas admite que o número seja superior. Ao que oconseguiu apurar, Hermógenes Morim atuava de forma discreta. Olhava para o interior dos carros, à procura de carteiras ou bolsas. Levava principalmente dinheiro e deixava ficar as malas no local onde as encontrava.Os factos foram remetidos pela PSP para o tribunal e o caso baixou a inquérito.