Ex-futebolista Mário Cunha morre aos 31 anos

Mário Cunha, ex-jogador de futebol do Varzim e do Cerveira que desempenhava funções de inspetor do SEF no Aeroporto de Faro e era personal trainer (PT) morreu de doença súbita no ginásio. Tinha 31 anos.









Mário Cunha, que era filho de Rúben Cunha - antigo treinador de Esposende, do Vianense, do Famalicão e do Varzim - deixou o futebol em 2020.

Foi o clube poveiro que ontem divulgou a informação da morte do seu antigo atleta nas redes sociais do clube, lembrando que Mário Cunha era da formação até 2009/10, altura em que começou a jogar pela equipa principal. n T.G./P.J.D.