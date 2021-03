Ex-GNR preso por agredir jovem de 20 anos em Sintra

Um ex-militar da GNR, de 62 anos, foi preso pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Lisboa por suspeitas de ter agredido e coagido psicologicamente a mulher, durante 20 anos.



O antigo elemento do Regimento de Cavalaria saiu da força de segurança há 10 anos e trabalhava agora como cortador de carnes em Algueirão, Sintra. Tem dois filhos com a vítima, de 53 anos, que apresentou várias queixas contra o agressor. O militar foi preso na terça-feira e o juiz do Tribunal de Sintra decretou-lhe proibição e contactos com a vítima, com vigilância eletrónica.

