Marido rega mulher com álcool e lança fogo em Loures

Uma mulher de 65 anos escapou com queimaduras superficiais depois de o marido a ter regado com álcool e ateado fogo com um isqueiro. Valeu a rapidez da vítima, que ao ver as roupas a arder correu para a banheira e ligou o chuveiro.

O caso ocorreu na noite de domingo, em Santa Iria da Azoia, Loures. A mulher foi assistida no local pelos bombeiros e transportada ao hospital de Santa Maria. A PSP, alertada pelos vizinhos que se aperceberam dos gritos, deteve o homem em flagrante. Está, para já, indiciado pelo crime de violência doméstica.

O casal já era conhecido das autoridades. A mulher tinha apresentado três queixas, sempre retiradas.



Desta vez, o agressor foi detido e o tribunal aplicou prisão preventiva.