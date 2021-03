Homem de 25 anos assalta bombas com arma falsa na Feira e fica em preventiva

Um homem de 25 anos ficou em prisão preventiva, após ter sido detido pela GNR quando assaltava um posto de abastecimento de combustíveis, ameaçando várias pessoas com uma arma falsa, na segunda-feira, em Mozelos, Santa Maria da Feira.

O suspeito foi detido em flagrante pelos militares do posto de Santa Maria de Lamas, alertados para um roubo que estava a ocorrer no estabelecimento. No decorrer das diligências, com apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Maria da Feira, foi realizada uma busca domiciliária, durante a qual foram apreendidos uma faca, um tablet, uma tesoura e outros objetos relacionados com a prática dos crimes.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, ontem, no Tribunal de Santa Maria da Feira. Foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.