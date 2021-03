Filho mata pai com três facadas e entrega-se às autoridades em Lousada

Um homem, de 65 anos, morreu após ser esfaqueado pelo filho, com cerca de 30 anos, durante a noite desta quarta-feira, em Lousada.Segundo o que oconseguiu apurar, o crime ocorreu dentro de casa da vítima, na Rua da Paz. As autoridades policiais avançaram aoque o homem terá sido esfaqueado, pelo menos, três vezes, sendo que uma delas foi no peito.Após cometer o crime, o agressor ligou às autoridades a entregar-se e foi detido. Devido aos contornos do crime, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.Apesar das manobras de reanimação feitas pelos bombeiros, o óbito do homem acabou por ser declarado no local.O alerta ocorreu cerca das 20h30.