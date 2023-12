Um jovem, de 20 anos, que já vestiu a camisola da equipa B do FC Porto, ficou sujeito a apresentações trissemanais devido ao envolvimento numa rede de extorsões e rapto com agressões violentas em Vila Nova de Gaia.Ivan Cardoso, que atualmente está sem clube, atuou com mais cinco cúmplices, que também foram detidos pela PJ. Os seis suspeitos são todos residentes no bairro do Cerco do Porto.Três dos detidos ficaram em prisão preventiva, enquanto que dois ficaram sujeitos a apresentações às autoridades.