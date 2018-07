Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-moranguito nega buscas por parte da GNR

Tomás Santos está preso na cadeia de Sintra à espera de recurso.

Por M.C. | 09:22

Tomás Santos, o ex-ator da série da TVI ‘Morangos com Açúcar’, está preso na cadeia de Sintra à espera de recurso de uma pena de 6 anos por tráfico de droga.



Nega ter sido alvo de buscas pela GNR por ligação à rede do guarda preso, Fernando Lizardo. Segundo Moura Santos, o advogado do ex-moranguito,"os visados pelas buscas foram outros 4 reclusos".