Ex-vice presidentes do Sporting ouvidos na 11ª sessão do julgamento de Rui Pinto

Continua esta terça-feira o julgamento de Rui Pinto no âmbito do processo Football Leaks. Nesta 11.ª sessão continuará a ser ouvido David Tojal, à data dos factos técnico e administrador de sistemas informáticos do Sporting, que deverá continuar a explicar como, segundo alega o Ministério Público (MP), foram feitos ataques aos servidores do clube leonino.David Tojal explicou que num só dia, 22 de setembro de 2015, foram enviadas 27678 ordens de ataque o que, alegadamente, terá causado a falência do servidor. No entanto, e quando questionado pela juíza e pela procuradora, não conseguiu identificar o momento exato no qual o servidor ‘crashou’ e deixou de funcionar, nem traçar um encadeamento de causa-efeito entre o momento de um dos ataques e a altura em que o servidor falha.Caso fique por explicar, será um dos argumentos da defesa de Rui Pinto, já que o hacker está acusado de sabotagem informática ao Sporting (um dos 90 crimes de que está acusado, e onde se incluem ainda outros como acesso ilegítimo, acesso indevido ou tentativa de extorsão).Alexandre Carvalho Godinho e Carlos Godinho Vieira, ex-vice-presidentes do Sporting e Carlos Godinho Vieira, do departamento jurídico do clube, serão as outras testemunhas que serão ouvidas ainda durante esta terça-feira.