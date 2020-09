As imagens exclusivas do drone damostram a destruição causada pelo incêndio que está a deflagrar esta terça-feira nas coberturas de vários prédios da rua das Gaivotas, em Lisboa.De acordo com o comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, Tiago Lopes, o fogo esta dominado.Nas imagens é possível ver os operacionais a combaterem os pequenos focos que ainda existem nas águas furtadas dos edifícios.Segundo a mesma fonte, 13 pessoas ficaram desalojadas.