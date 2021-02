Valentina, de nove anos, morreu a 6 de maio de 2020, às mãos do pai e da madrasta, que a espancaram brutalmente e deixaram a agonizar durante mais de dez horas, sozinha, abandonada no sofá da sala.



O CM teve acesso exclusivo às imagens da investigação que mostram Sandro Bernardo e Márcia a reconstituirem os passos do crime. O casal está acusado de homicídio qualificado e profanação de cadáver e arrisca uma pena máxima de 25 anos de prisão.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.02.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento