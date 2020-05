Valentina: O luar negro da noite de maio, por Francisco José Viegas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Mesmo no centro da aldeia, que já foi sede de concelho de 1610 (com um rei espanhol, Filipe III) a 1836 (com um liberal esquerdista, Passos Manuel), ao pé do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia (instalado na igreja de São José), da bomba da Galp, da igreja da Misericórdia, do supermercado Aldeia do Mundo e da loja chinesa Bem-Vindo, há duas câmaras de vídeo que parecem ter gravado a hesitação de Márcia e de Sandro — seguiriam por um lado ou por outro na direção da Serra d’El-Rei? Os inspetores da Polícia Judiciária analisaram essa hesitação do casal no largo de São José.Uma semana depois, diante das mesmas câmaras, percebem-se os dois caminhos (um por Coimbrã outro por Ferrel): ambos vão dar ao mesmo lugar e revelavam uma escolha sem sentido aparente que não teria alterado o destino de Valentina que, a essa hora, estava já morta, vestida como sabemos (pelos jornais, pelos alertas da GNR, pelas descrições ouvidas na televisão), antes de o seu corpo ser depositado no meio de um tufo de vegetação a cerca de vinte metros da estrada.Poderíamos começar por esse lugar. De lá, parte-se para a Lagoa Seca, para a Praia d’El-Rei – e há um belo caminho que vai dar à Lagoa de Óbidos – e para abrigos e recantos tranquilos de juncais ou relvados onde famílias podem fazer piqueniques de fim de semana ou levar as crianças a fim de lhes mostrar a diferença entre pinheiros e eucaliptos. Fica perto de um cruzamento que também leva para a estrada que leva a dois ou três hotéis sem atividade — e até para a Atouguia da Baleia, o lugar de onde Márcia e Sandro partiram com o corpo de Valentina no banco de trás do Renault Scénic verde. Ali, começa um caminho de terra batida mas de fácil acesso. Porém, o tufo de vegetação que Sandro escolhe para esconder o corpo da filha que matara nesse dia não é suficiente.