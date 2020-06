Já é conhecida a causa da morte do ator Pedro Lima

Já se conhece o resultado da autópsia ao corpo de Pedro Lima. A causa da morte, sabe o CM, foi afogamento, o que significa que o ator ainda estava vivo quando caiu à água.

O ator Pedro Lima foi encontrado morto no sábado passado na Praia do Abano, em Cascais. O alerta para a ocorrência foi dado pelas 08h36. O ator apresentava vários golpes na carótida (pescoço) e no abdómen. Terá desmaiado e caído ao mar.



Familiares e amigos despediram-se hoje do ator

Vários amigos e familiares despediram-se esta terça-feira pela última vez de Pedro Lima no Centro Funerário de Cascais, em Alcabideche, onde decorreu uma missa. O corpo do ator esteve em câmara ardente no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, para uma sentida homenagem.



Pedro Lima pede aos amigos antes de morrer: "Olhem pelos meus filhos"

A última noite de Pedro Lima foi passada em claro. O ator, de 49 anos, esteve toda a madrugada de sábado acordado, em casa, e pelas 07h00 saiu, em direção à praia do Abano, em Cascais, para aqueles que seriam os seus últimos momentos de vida. Dez minutos antes, tinha começado a enviar mensagens a um núcleo de pessoas próximas, entre os quais António Parente, dono da produtora SP, e um dos seus melhores amigos. O conteúdo não deixava margem para dúvidas: "Olhem pelos meus filhos", "Cuidem deles por mim", ou "Ajudem a minha família porque eu não vou cá estar", foram algumas das mensagens enviadas – no total mais de dez – aos mais próximos, a partir das 06h50.



Ator tinha recorrido a ajuda psiquiátrica há cerca de um mês

Com o seu estado psicológico a agravar-se nos últimos tempos, Pedro Lima teria recorrido, há cerca de um mês, a ajuda psiquiátrica, encontrando-se medicado. O ator tinha já um histórico depressivo grande, que era motivo de preocupação para a companheira, Anna Westerlund, que esteve sempre a seu lado.