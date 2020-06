Ator Pedro Lima perdeu trabalhos extra durante a pandemia

Além de ter sofrido um corte de 50 por cento no ordenado durante a pandemia [de seis para três mil euros], Pedro Lima acusava também o facto de ter perdido vários trabalhos extra, na moda, que o ajudavam a fazer face aos encargos.Esta situação contribuia para o estado de "sufoco financeiro" no qual a família vivia nos últimos tempos , principalmente nos últimos meses, e que se intensificou ainda mais com a morte do ator, o principal sustento da mulher e dos cinco filhos.Pedro Lima, recorde-se, foi encontrado morto na manhã do último sábado, na Praia do Abano, em Cascais. Saiu de casa de madrugada, depois de uma noite em branco, e enviou mensagens a amigos próximos antes do desfecho fatal.O resultado da autópsia só será conhecido, em princípio, hoje à tarde. Mas, sabe o, há fortes indícios de uma morte por afogamento. O corpo do ator apresentava golpes na carótida [pescoço] e no abdómen. Terá desmaiado e caído ao mar.