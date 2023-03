O Exército arquivou os processos disciplinares que tinha aberto ao diretor do 138.º curso de Comandos e a dois sargentos instrutores, após dois instruendos terem sofrido paragens respiratórias - um deles teve mesmo de ter o fígado transplantado - e terem sido reanimados após uma Marcha Corrida (Marcor) da ‘prova zero’, a 7 de setembro do ano passado, no terceiro dia da instrução, confirmou ao CM fonte oficial do ramo terrestre das Forças Armadas.









