O Exército vai ceder por empréstimo, aos Fuzileiros, viaturas blindadas ligeiras Humvee para uso na missão da NATO na Lituânia, para onde segue em junho uma força de 150 militares no âmbito das medidas de tranquilização após a anexação russa da Crimeia, em 2014.É a primeira vez, na sua história recente, que os Fuzileiros vão operar viaturas blindadas ligeiras (neste caso as que estão no Exército desde 2006), existindo a intenção de adquirir meios próprios compatíveis com as novas viaturas Vamtac ao serviço do Exército.