O email começou a chegar às caixas de correio eletrónico dos militares do Exército há uma semana. Proveniente do endereço inf0@exercito.pt - para se confundir com o existente info@exercito.pt -, informava o recipiente da mensagem que lhe tinha sido atribuída uma medalha de serviços distintos e num link deveria colocar as credenciais de acesso à rede do Exército, para reclamar a distinção.









