Exército forneceu 50 mil refeições durante combate à pandemia

O Exército já distribuiu 50 mil refeições a pessoas desfavorecidas e sem abrigo de Lisboa, no âmbito das ações de apoio ao combate à pandemia. De acordo com um balanço a que oteve acesso, foram ainda entregues 4459 camas e 76 tendas para os hospitais de campanha de norte a sul do País. E ainda disponibilizados dez centros de acolhimento em unidades militares do Exército, com outras 598 camas.Na última semana e meia, os elementos do Exército andaram pelas escolas a ajudar a preparar o reinicio das aulas presenciais dos 11º e 12º anos. Realizou "467 ações de sensibilização de boas-práticas higiénico-sanitárias e 462 ações de distribuição de equipamentos de proteção individual e de gel desinfetante" em 481 estabelecimentos de Ensino Secundário de 228 municípios, "cobrindo mais de 80% do continente". "Nas regiões autónomas, até ao final deste mês, serão realizadas mais 30 ações de sensibilização nas escolas secundárias", diz aquele ramo das Forças Armadas. Tem 88 equipas de desinfeção "formadas e em elevada prontidão", tendo já efetuado três operações de desinfeção de estabelecimentos de ensino.As equipas especializadas realizaram seis operações de descontaminação de infraestruturas (três em lares, duas em centros de saúde e uma numa creche), 278 de descontaminação de viaturas de emergência médica e 539 aos respetivos tripulantes (no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra).A Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química já realizou 1200 testes de diagnóstico à Covid-19 e produziu 600 litros de descontaminante. Foram ainda fornecidos mais 70 mil litros de gel desinfetante ao Serviço Nacional de Saúde e a outras entidades. É ainda em instalações do laboratório que se encontra e é gerida a Reserva Estratégica de Medicamentos – Equipamentos de Proteção Individual, do Ministério da Saúde. No total, já apoiou 630 entidades civis, de 244 municípios, 239 deles no continente.

