Uma pessoa ficou ferida este sábado na sequência da explosão de uma garrafa de gás, numa oficina doméstica, em Valongo, no Porto.Ao que oapurou, a vítima foi transportada para o Hospital de São João.Para o local foram mobilizados 12 operacionais com o apoio de cinco veículos.Desconhecem-se até ao momento as causas que motivaram o incidente.