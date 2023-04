Três mortos e um ferido grave em despiste de carro contra muro de casa em Lousada

Dois homens e uma mulher morreram na sequência de um despiste de um carro contra o muro de uma casa na EN106, em Lousada. Uma mulher ficou gravemente ferida e foi transportada para o Hospital de São João, no Porto. As vítimas têm idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos.O alerta foi dado às 12h30 e os Bombeiros de Lousada, com o apoio dos Bombeiros de Freamunde, foram acionados para o local.Ao que oapurou, as quatro vítimas entraram em paragem cardiorrespiratória e estavam a ser reanimadas pelos operacionais no local. No carro seguiam dois homens e duas mulheres.Em atualização