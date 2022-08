Ferido grave após colisão entre carro e mota em Lousada

Uma colisão entre um carro e uma mota na EN106, em Lodares, Lousada, provocou um ferido. O alerta foi dado às 21h27 e os Bombeiros de Lousada, com o apoio de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, foram accionados para o local.

A vítima apresentava ferimentos considerados graves e foi transportada para o hospital Padre Américo, em Penafiel.

A estrada esteve cortada enquanto foi prestado socorro à vítima.

No local estiveram seis operacionais apoiados por três veículos.

A GNR tomou conta da ocorrência.