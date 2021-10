Uma colisão entre três carros, esta sexta-feira ao final da tarde, na EN 207, em Torno, Lousada, provocou três feridos, um deles, encarcerado. O alerta foi dado às 18h44.



No socorro às vítimas estão os Bombeiros de Lousada e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.





Dois dos feridos considerados graves já foram transportados para o Hospital de Penafiel. A terceira vítima está encarcerada.Os meios estão ainda em trabalhos para proceder ao desencarceramento.