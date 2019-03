Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão em conduta de gás no centro de Lisboa faz três feridos

Incidente aconteceu devido a obras que ali decorriam.

18:33

Uma explosão numa conduta de gás na rua Filipe Folque, em Lisboa, provocou esta segunda-feira três feridos, um deles em estado grave.



As vítimas com ferimentos ligeiros foram transportadas para o Hospital São José, em Lisboa, já a vítima em estado grave poderá ser transportada para Coimbra ou Porto.



O incidente ocorreu devido a obras que estavam a decorrer naquela zona e as vítimas são os trabalhadores da mesma.



O prédio foi evacuado e os moradores só poderão regressar às suas casas quandos as medidas de segurança estiverem garantidas.