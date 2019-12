Explosão seguida de incêndio em fábrica de tintas em Paredes faz dois feridos

Um homem, com cerca de 60 anos, sofreu ferimentos considerados graves, na manhã desta quarta-feira, na sequência de um incêndio numa fábrica de móveis, em Baltar, Paredes. Um outro homem também foi atingido pelas chamas e sofreu ferimentos considerados ligeiros. Ambos foram hospitalizados.

O alerta para o incêndio chegou aos bombeiros pelas 10h40. Ao que tudo indica, o homem que ficou ferido com gravidade estava a manusear um produto altamente inflamável quando ocorreu uma explosão, seguido de incêndio. A vítima ficou com 60% do corpo queimado. Já o outro funcionário da fábrica, sofreu queimaduras na cara.

Para o local ocorreram os bombeiros Voluntários de Baltar, com 15 operacionais e cinco viaturas,

A GNR esteve no local e investiga o caso.