Explosão fatal causa danos no Alto Minho

Um morto, dezenas de feridos e estragos muito avultados.

Por Aureliana Gomes | 08:28

Uma mulher morreu, pelo menos 30 adultos e sete menores ficaram feridos, e dezenas de casas foram arrasadas por uma violenta explosão num armazém clandestino de material pirotécnico, na tarde de quarta-feira, em Gillarei, Tui (Galiza). O rebentamento foi de tal forma potente que causou danos em Verdoejo e Ganfei, Valença - a porta de uma escola foi arrancada e o edifício da antiga alfândega ficou com vidros partidos -, bem como em Monção.



Os Bombeiros de Valença foram em peso ajudar os meios de socorro galegos num autêntico cenário de guerra. "A grande incerteza é se há mais vítimas", disse Alberto Feijóo, presidente da Junta da Galiza, numa altura em que os meios de socorro ainda não tinham conseguido entrar nos escombros de muitas casas derrubadas pela explosão.



O proprietário da pirotécnica La Gallega foi detido pela Guardia Civil pelo crime de homicídio por negligência. Tinha um armazém clandestino na cave de uma casa particular com ordem de fecho há vários anos, confirmou Enrique Cabaleiro, ex-autarca de Tui. Ao fecho desta edição, desconhecia-se se havia algum português entre as vítimas.