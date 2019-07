Expostas ao fogo golas antifumo não inflamam mas perfuram. Conheça o relatório preliminar pedido pelo Governo

Relatório Preliminar Ensaio de Golas

O Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais realizou vários testes com golas iguais às que foram distribuídas à população, no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, e chegou à conclusão que "as golas testadas não se inflamaram" – isto é não entraram em combustão com chama – mesmo quando sujeitas a um fluxo de calor de muito elevada intensidade, no entanto, e segundo um dos testes, acabam por perfurar quando expostas a uma temperatura de 270º.Os testes foram realizados com a gola a várias distâncias da chama, que variou entre um e quatro metros de altura.Leia o relatório na íntegra:







Os testes destinaram-se "a avaliar o comportamento das golas quando expostas a um ambiente próximo de um incêndio florestal" e, "em concreto, avaliar se as referidas golas se inflamavam quando sujeitas a um forte fluxo radiativo, semelhante ao de uma frente de chamas como as que ocorrem em incêndios florestais, podendo colocar em perigo o seu utente, pelo facto de entrarem em combustão".



A ANEPC entregou um conjunto de 28 golas idênticas às que foram distribuídas à população, para a realização dos ensaios.



Os ensaios foram realizados no Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais no dia 28 de julho de 2019 e na realização dos ensaios estiveram envolvidas nove pessoas.



O CIIF refere que o documento "constitui um relatório preliminar muito sucinto, uma vez que não foram ainda analisados muitos dos parâmetros que foram objeto de medição e registo durante os ensaios".