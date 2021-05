Malas, relógios e vestuário com etiquetas e cartões de autenticidade falsos - de marcas como Louis Vuitton, Chanel ou Christian Dior - eram vendidos online e numa loja de acessórios de moda, a preços mais elevados do que o habitual.Após um ano de investigação, a ASAE realizou cinco buscas, na Póvoa de Varzim, e apreendeu 34 148 artigos falsificados, 2780 euros e material usado na produção e venda das peças contrafeitas, incluindo uma máquina de estampar e computadores portáteis, no valor de 72 433 euros.