Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manuel Godinho condenado a 13 anos de cadeia

Sucateiro era o único arguido do processo Face Oculta que podia recorrer para o Supremo.

Por Tânia Laranjo | 10:41

Manuel Godinho, sucateiro de Ovar, vê a pena de prisão reduzida para 13 anos, esta terça-feira. Godinho era o único arguido do processo Face Oculta que podia recorrer para o Supremo.



Armando Vara e José Penedo, o ex-ministro e ex-secretário de Estado do PS, recorrem agora para o Constitucional. Resta a decisão do Constitucional para Armando Vara evitar a pena de cadeia a cinco anos.



Armando Vara e José Penedo foram condenados a cinco anos de prisão efetiva, pena essa já confirmada pela Relação do Porto. Manuel Godinho poderá agora tentar adiar o cumprimento da pena, recorrendo também para o Constitucional.