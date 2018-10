Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falha dos CTT atrasa entrega de 95,33 euros em Portimão

Responsável de loja de música não consegue levantar dinheiro no banco devido a erro.

Por Diana Santos Gomez | 09:33

Há mais de três meses que Victor Francisco aguarda que os CTT emitam uma segunda via de um vale postal, que foi recebido em meados de junho pela loja de equipamentos musicais que dirige, em Portimão, para pagar uma encomenda de acessórios musicais enviada a um cliente.



A empresa já assumiu um erro da denominação fiscal do cliente, que impossibilita o levantamento de 95,33 euros, mas o envio do novo vale postal corrigido ainda não aconteceu.



Victor Francisco já fez várias reclamações por telefone e através de email para o serviço de apoio a empresas dos CTT, segundo a documentação a que o CM teve acesso, mas a resolução do caso arrasta-se, e continua impedido de levantar o dinheiro que tem direito porque o banco não pode atribuir o dinheiro sem o nome fiscal da empresa completo.



"O problema é que o vale tem a designação fiscal da loja incompleta, a partir daí fiz várias reclamações, eles responderam que iam tratar do processo, e continuam sem resolver o caso", lamentou ao CM o responsável da loja de música, que desespera por uma solução. "Não sei se é por falta de organização do CTT, ou se é porque querem ficar com dinheiro que não é deles", referiu.



Depois de várias reclamações feitas por Victor Francisco, a primeira data de 29 de junho, o serviço de apoio a empresas reconheceu a falha e já "foi solicitada uma segunda via do vale postal de acordo com a denominação fiscal reportada".



No entanto, mais de um mês após a última comunicação da empresa, o problema continua. O CM questionou o serviço de empresas dos CTT mas não obteve resposta em tempo útil.