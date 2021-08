Dizia aos clientes para não se preocuparem. Ela tratava de todas as burocracias para a compra de casa. A mulher, de 57 anos, intitulava-se advogada e colaborou com várias imobiliárias de Cascais. Pedia dinheiro em mão ou transferências bancárias para as despesas e escrituras. Só que os processos nunca avançaram e as pessoas começaram a desconfiar.