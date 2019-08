Falso acidente leva idosa a ser burlada em 1200 euros

A idosa de 79 anos tinha acabado de estacionar o carro junto a uma pastelaria na rua Luís Cristino da Silva, em Marvila, Lisboa, no passado dia 4, quando apareceu um homem a falar em voz alta. Acusava a condutora de lhe ter batido no carro durante a manobra e exigiu, de imediato, 400 euros para repor os danos.Perante a postura agressiva do homem, a idosa acabou por fazer dois levantamentos de 200 euros. Mas o homem voltou a exigir mais 400 euros. Já numa outra caixa multibanco, a idosa meteu o cartão na caixa e foi afastada pelo burlão. A vítima percebeu mais tarde que o homem transferiu 800 euros.A titular da conta bancária para onde o dinheiro foi transferido, uma jovem de 22 anos, foi agora identificada pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, suspeita de participar no esquema de burla com o namorado, que a polícia ainda não intercetou. A PSP apreendeu os 1200 euros e devolveu-os à vítima.Este caso é conhecido um dia depois de a PSP de Lisboa lançar um alerta à população para este tipo de burlas com falsos acidentes, em que é exigido dinheiro às vítimas, sempre num tom intimidatório.