Falso PJ de revólver e crachá viola prostituta em Lisboa

Combinava encontros com prostitutas e quando chegava aos apartamentos mostrava uma pequena carteira preta onde afixou uma fotocópia de um crachá da Polícia Judiciária. Dizia ser inspetor e apresentava cópias, que as vítimas não sabiam serem também falsas, de mandados de busca e apreensão. Exclamava que as estava a investigar e que só se "safavam" se tivessem, com ele, sexo gratuito.

