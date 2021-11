A “falta de atratividade” das Forças Armadas, em que um soldado entra a ganhar apenas 793,12 euros/mês e no contrato de seis anos com o Exército alcança no máximo os 1036,16 euros/mês como cabo adjunto, afasta candidatos e está a fazer com que “tenham de ser aceites aqueles que são excluídos pelos organismos de sucesso”, alertaram esta segunda-feira ao CM várias fontes militares.