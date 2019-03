Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famalicão ouve cidadãos sobre nova centralidade

Lançamento da discussão arranca na Fundação Cupertino de Miranda.

Por Liliana Rodrigues | 08:46

A Câmara de Vila Nova de Famalicão quer revitalizar os espaços públicos da área central da cidade e espera contributos dos famalicenses, num processo que arranca na quinta-feira com o lançamento da discussão e da troca de ideias para o espaço nobre da cidade.



A cerimónia acontece às 21h00 no auditório da Fundação Cupertino de Miranda e serve de pontapé de saída para 15 dias de discussão pública.



"O objetivo é criar condições de atratividade do centro da cidade, colocando as pessoas como prioridade do centro urbano", explica a autarquia acerca das linhas gerais da filosofia que está na base da proposta de revitalização e requalificação da praça Dona Maria II, da praça Mouzinho de Albuquerque e ruas adjacentes, cujas linhas orientadoras da intervenção a câmara municipal vai levar para discussão pública.



A intervenção pretendida insere-se no âmbito do desenvolvimento do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), que prevê a promoção de estratégias de baixo teor de carbono na cidade, a melhoria do ambiente urbano e a sua revitalização e a recuperação de espaços públicos.



Neste contexto, insere-se também a obra de reabilitação do Mercado Municipal, que foi adjudicada no passado dia 7 de março, em reunião de câmara, e a criação de uma rede de ciclovias urbanas, entre outras ações.



"Trata-se de uma intervenção de fundo que vai criar condições para que, do ponto de vista económico, do recreio e do lazer, daquilo que é a capacidade de acolhimento do centro da cidade, haja uma melhoria muito substancial em Famalicão", diz o autarca Paulo Cunha.