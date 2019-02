Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vila Nova de Famalicão com sistema de ‘cidade inteligente’

Centro de Operação Global permitirá acesso em tempo real a várias ocorrências.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:45

A Câmara de Famalicão vai mesmo avançar para a criação de um Centro de Operações Global que permitirá ao município ter acesso em tempo real a vários indicadores de leitura de ocorrências no concelho ao nível dos resíduos, dos consumos e falhas energéticas, mobilidade e trânsito, proteção civil, infraestruturas, entre outros, e que vai poder ser inclusivamente alimentado com as informações e os contributos dos cidadãos.



O primeiro passo para a entrada em funcionamento do Smart Center Famalicão foi dado na sexta-feira, com a assinatura do contrato de aquisição de uma Plataforma de Inteligência Urbana, celebrado entre o Município de Vila Nova de Famalicão e a NOS, "estabelecendo o compromisso de partilha de informação e de conhecimento, bem como a implementação de iniciativas conjuntas para agilizar a aplicação de soluções tecnológicas no âmbito da inteligência urbana, otimizando a qualidade de vida dos cidadãos", explica a autarquia.



O Smart Center Famalicão será instalado no novo edifício que a autarquia adquiriu recentemente na rua Dr. Francisco Alves, nas imediações dos Paços do Concelho.



Vai ser possível perceber, por exemplo, em tempo real, as fugas de água no ramal de abastecimento, os congestionamentos de tráfego, e as anomalias nas vias de comunicação e na iluminação pública.



"Tudo o que pudermos fazer para melhorar a eficiência da nossa gestão, permitindo intervenções mais rápidas e eficazes no espaço público é, para nós, um objetivo superior a prosseguir", refere Paulo Cunha, presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão.