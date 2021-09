Família de trabalhador morto por viatura onde seguia Cabrita vive com 500 euros por mês

“A família ainda hoje não sabe sequer se o carro do ministro foi peritado. Este segredo de justiça não se justifica num acidente de viação e já o estamos a combater.” José Joaquim Barros, advogado da família de Nuno Santos, que trabalhava na manutenção da A6 quando foi mortalmente atropelado pelo carro oficial onde seguia o ministro Eduardo Cabrita, há três meses, confirma ao CM que a mais velha das duas filhas da vítima já se constituiu assistente no inquérito-crime “e ainda assim nada sabemos do que se lá passa”, nem sequer a velocidade a que ia a viatura do Estado.