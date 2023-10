Família desalojada após incêndio em apartamento em Santarém

Um casal com um bebé com cerca de um ano ficou desalojado após um incêndio no apartamento onde habitavam, na Rua Florentino Pereira Mota, perto de escola D. João II, em Santarém. Segundo o CM conseguiu apurar, as chamas começaram na sala do apartamento, que sofreu danos graves, mas não se alastraram a outras divisões da casa graças à rápida intervenção dos bombeiros.

Mesmo assim, devido aos estragos provocados pela intensa concentração de fumo, o apartamento, no 3º esquerdo do prédio, ficou sem condições de habitabilidade. O alerta foi dado por volta das 8h15 da manhã pela própria família, que não sofreu quaisquer ferimentos e foi transportada ao Hospital de Santarém apenas por precaução.

A origem do incêndio está sob investigação, mas tudo indica que terá começado na lareira do apartamento. No local, estiveram os Sapadores Bombeiros de Santarém, com a autoescada, Voluntários de Santarém e Voluntários de Pernes, e a PSP da cidade, num total de 22 operacionais e 9 viaturas.