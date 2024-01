Família organiza vigília por mulher que desapareceu após sair do Hospital de São Francisco Xavier

A família de Avelina Ferreira, a mulher de 73 anos que está desaparecida desde 12 de dezembro, quando saiu do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, sem que ninguém se apercebesse, realiza na quinta-feira, dia 11, uma vigília silenciosa, pelas 18h30, junto ao hospital (próximo da Quinta de Santo António, no Restelo), disse aofonte próxima da família.E, para "sensibilizar para o tema do desaparecimento de pessoas com demência", foi lançada uma petição pública "em defesa de ‘todas as Avelinas’"."Infelizmente não existe qualquer evolução sobre o seu paradeiro (...) e a Avelina Ferreira continua desaparecida", referem.