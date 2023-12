Família sem rasto de idosa desaparecida após fugir do Hospital São Francisco Xavier há uma semana

As buscas por Avelina Ferreira, a mulher de 73 anos que desapareceu há uma semana depois de horas à espera para ser atendida no Hospital de São Francisco Xavier, não deram qualquer resultado até agora, apesar das mais de 250 pessoas que desde quinta-feira fazem buscas no terreno, tendo percorrido a pé todas as ruas do Restelo, Belém, Alcântara, Algés e Linda-a-Velha.As equipas, compostas sobretudo por amigos da filha ligados à Universidade Nova de Lisboa, têm espalhado os quatro mil cartazes impressos pela cidade e falado com pessoas que a possam ter visto, mas até esta segunda-feira sem sucesso.