Entre 2005 e 2006, o cabo Costa matou três adolescentes com as próprias mãos e fez desaparecer os corpos das vítimas. O homicida, condenado à pena máxima, já cumpriu quinze anos de prisão e há dias teve direito à primeira saída precária.As famílias das vítimas mortas às mãos do assassino condenado não escondem a revolta da restituição da liberdade do monstro de Santa Comba Dão e dizem ao Investigação CM que temem que o ex-militar da GNR volte e matar.