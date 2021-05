André Pereira Coutinho, a cumprir três anos e meio de cadeia por espancar a então mulher numa farmácia, em fevereiro de 2019, no Amial, Porto, foi esta segunda-feira absolvido das agressões a dois agentes da PSP que, sem mandado, o tentavam persuadir a seguir com eles para a esquadra.



O Tribunal de S. João Novo entendeu que o arguido, com instabilidade emocional, teve uma "reação correspondente à conduta expectável" face à detenção.

