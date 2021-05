Farmacêutico agressor absolvido por agredir PSP

André Pereira Coutinho, farmacêutico do Amial, Porto, a cumprir três anos e meio de cadeia por ter espancado a ex-mulher dentro da farmácia, foi hoje absolvido no Tribunal de S. João Novo por ter agredido dois agentes da PSP quando o iam deter.Entendeu o tribunal que, apesar da resistência violenta à detenção - agrediu os agentes a murro e pontapé - teve uma reação correspondente à conduta expectável face à detenção. Os agentes ainda não tinham mandado de detenção quando abordaram o arguido, mas tentaram persuadi-lo a acompanharem-nos à esquadra.Os agentes ficaram feridos e tiveram de receber assistência hospitalar. A juíza deu agora como improcedente a acusação do Ministério Público e absolveu o farmacêutico.O arguido está a cumprir três anos e meio de cadeia pelo crime de violência doméstica.