A farmácia de Arcozelo, em Barcelos, foi este sábado assaltada, durante a madrugada. Os ladrões partiram o vidro da montra para entrar no estabelecimento.O furto ocorreu pelas sete horas quando a farmácia ainda estava fechada, mas já tinha gradeamento subido. Ainda não é conhecido o que foi furtado nem o número de pessoas envolvidas no assalto.A Brigada de Investigação Criminal da PSP esteve no local a realizar as perícias e está a investigar o caso.