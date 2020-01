Fase instrutória do processo Tancos comaça hoje

Começa esta quarta-feira a fase instrutória do processo relativo ao assalto à base militar de Tancos, com a inquirição dos primeiros três arguidos.Carlos Alexandre marcou já sessões até meados de fevereiro, altura em que deverá tornar pública a decisão - se o caso segue para julgamento, nos exatos termos da acusação pública.A inquirição mais esperada é a de Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, que vai a tribunal a 3 de fevereiro. Antes disso, o ex-chefe da casa militar foi chamado a testemunhar e deverão chegar também a tribunal as explicações escritas de António Costa.Saber se Carlos Alexandre vai insistir com a audição do primeiro-ministro é essencial, mas líquido neste momento é que a tensão entre justiça e política é evidente.António Costa faltou mesmo à abertura do ano judicial, que ocorreu na última segunda-feira.O caso do assalto às armas de Tancos é ainda marcado por levar ao banco dos réus as mais altas figuras da Polícia Judiciária Militar, entre eles o ex-diretor da instituição.